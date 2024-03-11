Президент Азербайджана Алиев проинформировал Токаева о переговорах с Ереваном

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Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что сегодня подробно обсуждались вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, глава государства отметил: «Азербайджан в этом заинтересован, и, по существу, именно Азербайджан был инициатором самого начала процесса переговоров по мирному договору».