Ильхам Алиев: Нас разделяет только Каспий

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Азербайджан и Казахстан являются соседями. Нас разделяет только Каспий.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Его слова приводит «Азертадж».

«Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал», – подчеркнул глава государства.