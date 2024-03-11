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Главное Общество

Надзорные органы выявили нарушения в работе 4 аптек

Надзорные органы выявили нарушения в работе 4 аптек

Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения проверил деятельность 37 аптек на территории Азербайджана, в четырех из них выявлены нарушения. Об этом говорится в сообщении Центра.

Одна плановая и одна внеплановая проверки проведены в аптеках на территории Баку, 23 плановых и 12 внеплановых – в регионах страны.

Нарушения выявлены в четырех аптеках, изъято 38 упаковок 9 наименований лекарственных средств.

В связи с этим составлены протоколы по статьям 215.4, 452.3, 452.4 кодекса Азербайджанской Республики Об административных правонарушениях, сообщили в Центре.

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