Зеленский в ЮАР не полетит

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Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья опроверг информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в республику, передал ТАСС.

«До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов», — сообщил он агентству.

Ранее о планах Зеленского приехать в ЮАР сообщил на пресс-конференции для африканских СМИ спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх. По его словам, украинский президент захотел впервые посетить страну для расширения торговых отношений и благодарности за то, что в прошлом году президент ЮАР возглавил миротворческую миссию стран Африки. Даты визита Зеленского были неизвестны, передавало южноафриканское издание TimesLIVE.