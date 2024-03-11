Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух человек

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Лица, арестованные по запросу Республики Узбекистан, экстрадированы из Азербайджана в эту страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан Шодиева Шахбоза Комил оглы, 1989 года рождения, и Сатымбоева Шахбоза Акмалхон оглы, 1997 года рождения.

Шодиев Ш.К., которому в Узбекистане было предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и присвоении, подделке официальных документов и умышленном использовании поддельных документов, и Сатимбоев Ш.А., которому в Узбекистане было предъявлено обвинение в мошенничестве, незаконном приобретении паспортов или других важных личных документов, были объявлены в международный розыск. В 2023 году их местонахождение в Азербайджане было установлено, и суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года были приняты решения о выдаче обвиняемых и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции они были переданы компетентным органам Узбекистана.