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Токаев посетил Шехидляр хиябаны (фото)

Токаев посетил Шехидляр хиябаны (фото)

11 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Шехидляр хиябаны. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу «Вечный огонь».

С самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой нашей столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

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