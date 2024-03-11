Токаев посетил Шехидляр хиябаны (фото)

11 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Шехидляр хиябаны. Об этом сообщает «Азертадж».
Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к монументу «Вечный огонь».
С самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой нашей столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.