Трамп: Не позволю странам отказаться от доллара

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Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США не позволит другим странам отказаться от американского доллара на фоне желания ряда государств пойти по пути дедолларизации.

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала CNBC.

«Я не позволю странам отказаться от доллара», – сказал он.

По словам политика, если Вашингтон «потеряет этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны» и станет ударом по США.

США не могут позволить себе, чтобы это случилось. Слишком много стран сейчас борются за то, чтобы отказаться от доллара, добавил бывший президент.