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Главное Экономика

Азербайджанские инвестиции в грузинскую экономику достигли $54 млн

Азербайджанские инвестиции в грузинскую экономику достигли $54 млн

В прошлом году прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии составили 1 миллиард 600 миллионов долларов, что почти на 24 процента меньше, чем в 2022 году. Информацию об этом распространил бизнес-портал bm.ge.

Отмечается, что наибольшая часть прямых иностранных инвестиций была вложена в финансовый и страховой сектор – 630,1 миллиона долларов, что составляет 39,5 процента от общего объема инвестиций. На втором месте – обрабатывающая промышленность (291,7 миллиона долларов), на третьем – транспортный сектор (138,2 миллиона долларов).

Страной, которая в прошлом году больше всех инвестировала в Грузию, стала Великобритания. За отчетный период объем инвестиций Великобритании при снижении на 10 процентов составил 392 миллиона долларов. На втором месте оказались Нидерланды с 361 миллионом долларов (рост на 84 процента), а на третьем – Турция с 169 миллионами долларов (рост на 206 процентов).

Объем инвестиций Азербайджана также увеличился в 1923 году и достиг 54 миллионов долларов.

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