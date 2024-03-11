Подписаны азербайджано-казахстанские документы (фото, видео)

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11 марта с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов. Об этом сообщает «Азертадж».

«Решение 1-го заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Республики Казахстан» подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» Республики Казахстан» подписали председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхан Мамедов и председатель правления «Фонда развития предпринимательства «Даму» Республики Казахстан Гаухар Бурибаева.

«Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития медиа Азербайджана и Республиканским государственным учреждением «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан» подписали исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов и директор «Службы центральных коммуникаций» Республики Казахстан Аскар Умаров.

«Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» в сфере купли-продажи казахстанской нефти» и «Соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» о поэтапном увеличении объемов казахстанской нефти, транзитируемой через территорию Азербайджана» подписали президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф и председатель правления «Национальной компании «КазМунайГаз» Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

«Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Акционерным обществом «Самрук Казына» подписали генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов и председатель правления Акционерного общества «Самрук Казына» Нурлан Жакупов.

«План мероприятий между Министерством культуры Азербайджана, Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Министерством культуры и информации Республики Казахстан на 2024-2025 годы» подписали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере исследования и использования космоса в мирных целях» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин.

«Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Министерством науки и образования Азербайджана и Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в сфере образования от 3 апреля 2017 года» подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.

«Соглашение между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством транспорта Республики Казахстан о взаимном признании квалификационных дипломов экипажей морских судов» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.