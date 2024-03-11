Президент Алиев: Гатарын йолу ачыг олсун

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11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи наблюдали за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала Сиань на бакинскую станцию «Абшерон». Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Алиев заявил:

«Хочу поздравить транспортников с этим знаменательным событием. Сегодня в рамках государственного визита президента Казахстана в Азербайджан подробно обсуждались вопросы транспортно-логистического сектора. Те решения, которые приняты нами, по существу способствуют тому, чтобы эта прекрасная церемония была осуществлена. Сегодня Казахстан и Азербайджан активно работают в деле укрепления взаимодействия по всем направлениям, включая транзитно-транспортную сферу, сферу, связанную с коннективностью. И в данном случае двустороннее сотрудничество является частью многостороннего сотрудничества в рамках реализации проекта как Транскаспийского международного транспортного маршрута, так и Срединного коридора. Планы, которые были сегодня обсуждены, позволят, чтобы железные дороги наших стран не простаивали, а такого рода контейнерные поезда стали бы обыденностью в нашей жизни.

Чем больше будет провезено грузов между нашими странами в разных направлениях, тем больше будет сотрудничество между нашими странами, тем большую роль Казахстан и Азербайджан будут играть в деле международных транспортных перевозок.

Я еще раз поздравляю Казахстан и Азербайджан, а также наших партнеров в Китае с этим знаменательным событием. Как говорится, «Гатарын йолу ачыг олсун».