Токаев: Эта победа войдет в скрижали летописи Азербайджана

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Хотел бы, прежде всего, выразить нашу сердечную признательность за проявленное гостеприимство и, пользуясь возможностью, вновь поздравить Вас с более чем убедительной победой на президентских выборах. Эта победа является свидетельством высокого доверия, всенародной поддержки Вашего стратегического курса. Вы являетесь общепризнанным лидером азербайджанского народа и именно в этом качестве Вас воспринимают на международной арене.

Об этом заявил президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана. Его слова приводит «Азертадж».

«Кроме того, мы, как Вы правильно отметили, искренне радуемся исторической победе Азербайджана, восстановлению собственного суверенитета что касается собственной территории. Эта победа является исторической по своей сути и, безусловно, войдет в скрижали летописи Азербайджана, да и всемирной истории.

Что касается казахско-азербайджанских отношений, то мы впервые проводим заседание Высшего межгосударственного совета. Это тоже, в общем-то, историческое событие. Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками. И в этом кроется очень важное понимание того, что происходит в нашем сотрудничестве. Перспективы очень хорошие, при том понимании, что правительства, естественно, будут заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений», – отметил президент.

«Уровень сотрудничества и взаимодействия, контактов довольно высокий. Мы сегодня говорили о том, что предполагается или планируется Ваше участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в заседании Консультативной встречи лидеров Центральноазиатских государств.

С моей стороны я с большим ожиданием и благодарностью принимаю приглашение принять участие в неформальном Саммите лидеров Организации тюркских государств. Ну и, конечно же, саммит СОР29 – это тоже большое историческое достижение в целом Азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем, да и глобального сотрудничества именно в этой сфере. Баку, безусловно, справится с этой задачей. Мы принимали участие в саммите СОР28 в Дубае и видели, что это действительно очень важный форум. Мы радуемся тому, что именно Баку был выбран в качестве места проведения такого важного глобального форума», – добавил Токаев.

«Мы говорили о том, что и Казахстан, и Азербайджан по сути являются соседними государствами через Каспийское море, и это, естественно, добавляет особенную специфику в наши взаимоотношения. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном с 2020 года увеличился в пять раз. Конечно, абсолютные цифры может быть не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать. Но сама динамика не может не вызывать положительной оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом, и я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий. Мы сегодня об этом говорили, – начиная с транспорта и логистики и заканчивая вопросами цифровизации, уже не говоря о нефти и газе и прочее.

Я удовлетворен тем, что мы успешно работаем на международной арене. Наши делегации, будь это Организация Объединенных Наций, или другие международные организации, успешно взаимодействуют. Я думаю, что эта линия будет продолжена», – отметил лидер Казахстана.

«Хотел бы отметить с положительной точки зрения побратимские отношения между священными городами Туркестан и Шуша, а также Уральском и Мингячевиром, Шымкентом и Гянджой.

В целом, я уделяю большое внимание и культурным связям между нашими странами. Это крайне важно с точки зрения сближения народов. Знаковым для наших стран стало увековечение памяти и открытие улиц Ахмета Байтурсынова в городе Сумгайыт, – мы благодарны, – и Гейдара Алиева в Астане.

В прошлом году в Азербайджане с большим успехом проведены Дни культуры, и, как Вы отметили, мы завтра откроем в городе Физули Центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символом нашего взаимодействия и сотрудничества.

Больше, как говорится, добавить нечего, потому что мы уже действительно проговорили буквально все вопросы, которые существуют в повестке дня нашего сотрудничества. Предлагаю приступить к заседанию Совета», – заявил Токаев.