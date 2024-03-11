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Генсек НАТО приветствует поставку Taurus Украине

Генсек НАТО приветствует поставку Taurus Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прокомментировать позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам ракет Taurus Украине, однако заявил, что приветствует отправку Киеву странами альянса ракетных систем большой дальности, сообщает ТАСС.

«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», – сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение Берлина по ракетам Taurus. Пресс-конференция Столтенберга состоялась в Брюсселе в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в связи с присоединением этой страны к альянсу.

При этом Столтенберг подчеркнул, что Германия является одной из стран альянса, которая предоставила больше всего помощи Украине, включая системы ПВО, боевые танки, боеприпасы. «Так что Германия лидирует по поддержке Украины», – добавил он.

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