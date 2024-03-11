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Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины

Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины

Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год, согласно оценкам российской оборонной промышленности, предоставленным CNN разведкой НАТО, а также источниками, знакомыми с западными усилиями по вооружению Украины.

В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву, сообщил CNN высокопоставленный сотрудник европейской разведки.

Американские военные поставили перед собой цель производить 100 000 артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года – менее половины российского месячного производства, – но даже эта цифра теперь недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов застопорилось в Конгрессе, сообщил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель армии.

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