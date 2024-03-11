Евросоюз больше не может быть арбитром между Баку и Ереваном

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Какие бы Евросоюз, а вместе с ним и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не делали заявления о готовности предоставить переговорную площадку для достижения мира между Азербайджаном и Арменией, о необходимости снизить напряженность на границе, о прекращении вооруженных столкновений и воздержании от воинственной риторики, дела этого политического объединения говорят сами за себя.

То есть ЕС в настоящее время рассматривает варианты сотрудничества с Арменией через Европейский фонд мира – организацию, созданную специально для финансирования военных операций за рубежом, когда дело вроде бы шло к развязке: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и заявил о готовности заключить мирный договор с Арменией.

Тем более, что аналогичную практику фонд уже прошел. Европейский фонд мира (EPF) – это внебюджетный инструмент финансирования ЕС, созданный в марте 2021 года под руководством HRVP Джозепа Борреля, который направлен на оказание военной помощи странам-партнерам и финансирует развертывание военных миссий ЕС за рубежом в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP). Первоначально планировалось, что бюджет фонда составит 5 миллиардов евро на период 2021-2027 годов. При этом размер фонда предполагалось увеличивать постепенно с 420 миллионов евро в 2021 году до чуть более 1 миллиарда евро в 2027 году. Но в декабре 2022 года Европейский совет одобрил увеличение Европейского фонда мира на два миллиарда евро в 2023 году. Европейский совет также одобрил возможность дальнейшего увеличения фонда после 2023 года — вплоть до 5,5 миллиарда евро к 2027 году.

В 2022 году из средств фонда были оплачены шесть пакетов военной помощи Украине и, как говорится в сообщении Европейского совета, финансирование, заложенное до 2027 года включительно, было исчерпано на 86%. Помимо Украины из Европейского фонда мира финансировалась помощь в сфере обороны еще ряду стран, включая Грузию, Молдову, Мали, Сомали и Ливан, а теперь на очереди и Армения.

Так, в декабре прошлого года сообщалось о том, что Евросоюз рассмотрит возможность оказания помощи Армении через ЕPF. Об этом на пресс-конференции заявил сам Жозеп Боррель: «Мы решили усилить миссию в Армении, увеличив количество служащих и патрулей в наиболее уязвимых приграничных районах. И мы рассмотрим возможную поддержку Армении в рамках Европейского фонда мира, а также либерализацию визового режима для Армении».

Но это не все, ЕС усиленно пытается навязать Азербайджану намерение нарушить территориальную целостность Армении.

«Мы должны быть очень бдительны к любым попыткам дестабилизировать Армению, как внутренним, так и внешним. И наш посыл Азербайджану очень четкий: любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для качества наших отношений», – сказал он.

То есть европейские политики, впрочем, как и западные, совсем не заинтересованы в мире на Южном Кавказе, и теперь делают все возможное для дестабилизации обстановки в регионе, пытаясь спровоцировать Азербайджан на новое противостояние с Арменией. Понимая, что сама побежденная Армения не решилась бы на такую наглость, тем более что и Россия оставила ее на перепутье, Евросоюз приступил к сотрудничеству с ней в военной сфере, тем самым откровенно давая понять, что в армяно-азербайджанском конфликте он занимает проармянскую позицию, а значит, не друг он нам, а значит, и в переговорном процессе ЕС в качестве арбитра выступать не может.

Сближение Армении с ЕС уже началось. Речь, в частности, о смягчении визового режима между Арменией и ЕС, стороны сейчас это обсуждают. Евросоюз вовлечен в вопросы безопасности Армении. Вопрос о сроках вступления Армении в ЕС пока обсуждается, но первые лица этой страны уже дают пояснения.

«Армения должна подать заявку на вступление в ЕС не позднее осени», — сообщил премьер страны Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами и членами армянского правительства.

Рамелла Ибрагимхалилова