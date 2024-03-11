Политическая геронтология: Америка выбирает из плохого и худшего

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Ожесточенная президентская гонка в США смахивает на далекое от приличий соревнование: кто – Баден или Трамп – наговорит больше глупостей, наврет, даст, «на голубом глазу», невыполнимые обещания, очернит и оскорбит не только соперника, но и «опасных» лидеров других государств, и утвердит Америку в качестве мирового жандарма – разумеется, за счет благополучия и суверенных прав остального мира.

Недавно в 16 штатах и в одной зависимой территории США состоялись первичные выборы, окончательно выявившие, что претендентами на пост президента являются действующий и бывший главы государства – Джо Баден и Дональд Трамп (в том, конечно, случае, если ничего чрезвычайного не произойдет). Первый, напомним, баллотируется от демпартии, второй – от партии республиканцев. Сразу же после первичных выборов Байден обратился с посланием к Конгрессу, которое можно считать его предвыборной речью, но о ней, говорящей, с одной стороны, очень мало в плане возможности трансформировать желаемое в действительное, а с другой стороны – многое, что угрожает не только мировой безопасности, но и спокойному сну самих американцев.

В том, что демократы выдвинут Байдена, изначально никаких сомнений не было – никто из его партии не рискнул перебегать ему дорогу, несмотря на катастрофически низкий рейтинг действующего президента и желание электората выбрать президента из более «свежих» лиц. Думается, это хорошая иллюстрация к хваленной демократии по-американски. А вот у Трампа в стане республиканцев изначально было 13 соперников, которые постепенно отпадали, и до финишного соперничества с ним дотянула только бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Но ее провал был сокрушительным – она одержала победу только в одном из 16 штатов – небольшом Вермонте. А в более раннем праймеризе выиграла только в Вашингтоне. Так что даме пришлось отказаться от дальнейшей борьбы, но агитировать за своего однопартийца она не стала: Хейли представляет так называемое «умеренное крыло» республиканцев, к которому Трампа не отнесешь даже с натяжкой.

Между тем нельзя игнорировать тот факт, что существует и третий фигурант президентской гонки – Роберт Кеннеди-младший (70 лет), считающийся независимым кандидатом. Говорить о его победе явно преждевременно (возможно, она будет одержана им в следующий раз (разы), ведь с возрастным цензом кандидата в президенты США не все ладно). Основной костяк его электората – протестный, то есть не желающий голосовать ни за Байдена, ни за Трампа. Такой сегмент избирателей, если власти США не обеспечат резких подвижек к лучшему как во внешней политике, так и в социально-экономической, иммиграционной и иных сферах, будет нарастать, причем, довольно высокими темпами. Так что для Кеннеди не в столь отдаленном будущем еще не все потеряно, а вместе с ним – и для демпартии, если он является ее негласным неофициальным выдвиженцем. Но, напомним, сейчас он баллотируется с независимым статусом.

Вообще же юбилейные, 60-е выборы резидента США, назначенные на 5 ноября, довольно курьезны. Во-первых, оба ключевых кандидата в президенты – люди весьма пожилые: Трампу – 77 лет, хотя он очень моложав и энергичен; а Байдену в этом году стукнет 82. Во-вторых, и это сразу бросается в глаза, Трамп не путается в географии и в том, кто является лидером той или иной страны, но дела его рассматриваются то в одном суде, то в другом; Байден же, случается, невпопад отвечает на вопросы, путает украинцев с китайцами; репутация его сына вызывает множество неприятных вопросов в контексте чистоты перед законом, и т.д. Возраст и «дееспособность» действующего президента часто является предметом для насмешек со стороны Трампа. Так что предвыборная гонка проходит под флером «политической геронтологии», а это новость в истории США.

Сейчас американская пресса (не только она, но и конгрессмены-республиканцы) кишит сомнениями в «когнитивных способностях» Байдена, поэтому не исключена (и это тема тоже активно обсуждается) «неожиданная» замена Байдена (прямо перед выборами или после них). Вопрос, однако – на кого? По закону, замена возможна только на вице-президента (в данном случае – на первую женщину, занимающую этот пост – Камалу Харрис, рейтинг которой еще ниже, чем у Байдена). Или на того, кем ее могут заменить. Такой прецедент в истории США уже был – после убийства Джона Кеннеди, а также с уходом с поста Никсона, при котором вице-президентом был Спиро Агню – крайне непопулярная и скомпрометировавшая себя фигура. От него избавились легко – заменили, накануне ухода Никсона, Джеральдом Фордом.

Какой может быть «ротация» на сей раз? Разброд мнений на этот счет: от контр-адмирала Военно-морских сил США, официального представителя Пентагона, являющегося также координатором стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности – Джона Кирби, до супруги экс-президента Барака Обамы – Мишель. А кто-то уже политически «реанимировал» и снова воображаемо водрузил в Белый дом Хилари Клинтон: поистине, «ничто не новой под луной».

The New York Times пишет, что выдвижение Трампа на пост президента от республиканцев «является трагедией» и для самой этой партии, и для всей страны. И приводит «убийственный» аргумент в пользу своего утверждения: «Кажется, партия готова отказаться от своих обещаний поддерживать Украину и от приверженности безопасности наших союзников по НАТО в Европе. Когда Трамп говорил, что заставит страны НАТО платить, или угрожал поощрять Россию «делать все, что она хочет с ними», многие лидеры республиканцев ничего не сказали на это».

Вероятно, это такая же неправда (скорее, четверть неправда), как и заверения Трампа, что если он станет президентом США, то «прекратит войну в Украине в течение 24 часов». При этом главный американский республиканец не уточняет, какими средствами это возможно. Но данная проблема, судя по социологическим опросам, не занимает лидирующие позиции в умах американцев – более всего они озабочены экономикой (она, кстати, во многом зависит от трат США на войны) и нелегальной иммиграцией. Обе эти проблемы берется решить, причем, крайне решительно, Дональд Трамп, известный тем, что начал, в свое время, возводить стену между Мексикой и Соединенными Штатами, но затея эта провалилась: в первые же месяцы своего правления Байден прекратил строительство пограничной стены и отменил все успешные меры Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Итог: за все время правления действующего президента в США незаконно въехали около 8 млн человек из Мексики, Венесуэлы, массы других стран, и процесс этот продолжается.

Совсем недавно Техас попытался самостоятельно перекрыть границу заборами из колючей проволоки, но администрация Байдена подала в суд и добилась своего – убрать все заграждения. Между тем столь катастрофический поток нелегальных мигрантов лег тяжелым бременем на население городов и штатов, в которых они осели; в разы увеличил контрабанду наркотиков; торговлю людьми; усилил позиции транснациональных мексиканских картелей, и т.д.

Республиканцы в Конгрессе подготовили хорошую почву для победы Трампа – они постоянно поддерживают запросы электората положить конец этому «преступному проходному двору» и требуют прежде навести порядок на границах США, а затем уже оказывать военную помощь другим странам, включая Украину, на которую уходят десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, предпочитающих тратить их на здравоохранение, социальную сферу и создание новых рабочих мест, которые последовательно сворачиваются и переносятся в другие страны.

То есть Байден, по оценкам участников соцопросов, не способен справиться с решением проблем, стоящих перед американцами, и как лидер он для них слаб – и в собственной стране, и за ее пределами. А экстравагантный Трамп – напротив: хоть не молод, да силен.

И тут уже стоит остановиться на обращении Байдена к Конгрессу, которое можно считать его предвыборной (агитационной, обличительной и, в то же время – неоправданно хвастливой и далеко не правдивой) речью, и к реакции на нее Трампа. Широко известный американский журналист Такер Карлсон назвал выступление Байдена «мрачным и неамериканским», а самого президента охарактеризовал как «жестокого и злобного демагога». И добавил, что Байден втягивает свою страну в конфликт с Россией, из-за чего обострилась угроза ядерной войны.

Речь президента длилась 67 минут. В разосланном журналистам тексте выступления – 80 (!) восклицательных знаков (прежде таковое не наблюдалось). Однопартийцы Байдена вскакивали и аплодировали стоя практически каждой его реплике на протяжении всей речи (советские партийные лидеры точно бы позавидовали такому действу, поскольку больше «бурных аплодисментов, переходящих в продолжительные овации», удостоены не были). Вероятно, «партийная дисциплина» и подхалимаж в СССР были поставлены хуже, чем в современных Соединенных Штатах – «светочи» демократии и свободы.

И хоть доклад Байдена официально назывался «О положении дел в стране», начат он был с «посвящения» Владимиру Путину, развит развязанной им войной в Украине, а также критикой Трампа, которого он ни разу не назвал по фамилии и обозначил как «мой предшественник». Байден также сравнил себя с Франклином Рузвельтом (!), который сражался с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером в годы Второй мировой войны.

Послание Путину

«Мы должны остановить Путина! Если Соединенные Штаты бросят Украину, Украина окажется в опасности, Европа окажется в опасности, мир окажется в опасности. … Я хочу сказать президенту Путину одну простую вещь: мы не бросим союзников. Мы не склонимся. Я не склонюсь! … Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает. … Но Украина может остановить Путина». Байден несколько раз повторил: «История смотрит на нас!»

Об Украине подробнее

Байден призвал законодателей представить ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий оказание помощи Украине, который Конгресс не может согласовать с осени 2023 года. По его словам, Украина просит только оружия, «они не просят американских солдат». Президент США подчеркнул, что американские солдаты не воюют в Украине, и в этом плане ничего не изменится (американские СМИ пишут, что Байден не упомянул о сотнях американских наемников, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ).

Байден раскритиковал законодателей за «неспособность поддержать Украину в этот критический момент»: «О чем они думают? Боже мой, это странно, и это только усиливает … я не говорю панику, но настоящую обеспокоенность по поводу того, что Соединенные Штаты являются надежным союзником. Это возмутительно!». Президент резюмировал: «… помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отказались от нашего лидерства в мире!».

О Трампе

«Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, что тот может делать что ему заблагорассудится. Я считаю, это возмутительно, это опасно и это неприемлемо!» И далее: «Не так давно президент-республиканец Рональд Рейган прогремел: «Мистер Горбачев, снеси эту (Берлинскую) стену. Теперь мой предшественник… говорит Путину: «Делай, черт возьми, что хочешь».

По словам Байдена, Трамп представляет угрозу для демократии, повторяет «ложные утверждения о своем поражении на выборах 2020 года и собирается преследовать своих политических врагов». Он напал на Трампа и республиканцев за отмену права на аборты и пообещал восстановить его. Женская часть Конгресса пришла в неописуемый восторг.

А также: обвинил Трампа в том, что в годы его президентства государственный долг США достиг рекорда в истории Америки (для справки: при Байдене долг продолжает расти колоссальными темпами и составляет сейчас 34,4 триллиона долларов, то есть рост – немногим более 23%). В зале выступлений раздались крики «Ложь!» – в адрес Байдена.

Еще одна пугалка от действующего президента: «Республиканцы (Трамп) могут сократить социальное обеспечение и предоставить больше налоговых льгот богатым». Но в то же время он выступил за сокращение расходов на здравоохранение, хотя и с параллельным удешевлением рецептурных лекарств, которые, как он дал понять, дороже только в России.

Об американской экономике

«Мне досталась экономика, находившаяся на грани краха, – заявил Байден. – А теперь она вызывает зависть во всем мире! 15 миллионов новых рабочих мест было создано всего за три года – это рекорд. Уровень безработицы – самый низкий за последние 50 лет». Оказалось, что и инфляция в США – самая низкая в мире: с 9% она снизилась до 3%. И «зарплаты продолжают расти». А с миллиардеров, которых в Америке, по утверждению Байдена, уже 1 тыс., будут брать налог не в 8,2%, а 25%. Тут закономерен вопрос: а что, собственно, до сих пор мешало США не драть с учителей, медсестер, простых работяг в разы больший налог, чем с миллиардеров?

О Китае

Конкуренция с КНР – больная тема для США, считающих, что их никто и никогда не сможет, да и не должен догнать и/или перегнать. Ну и, разумеется, этого не случится, если Байден станет президентом. По его словам, он уже много лет слышит от республиканцев и многих других политиков, что Китай, дескать, на подъеме, а Америка от него отстает. «Они ошибаются, – заявил Байден. – Америка на подъеме. У нас лучшая экономика в мире. С тех пор, как я пришел к власти, наш ВВП вырос, и торговый дефицит с Китаем упал до самой низкой отметки… Мы противостоим несправедливым экономическим практикам со стороны китайцев, защищаем мир и стабильность в Тайваньском проливе. Я возродил партнерства и альянсы на Тихом океане. Я гарантировал, что самые передовые американские технологии не смогут быть использованы в китайском вооружении. … Наши позиции сильнее для того, чтобы выиграть конкуренцию за XXI век в соревновании с Китаем или с кем бы то ни было».

Заметим, что Байденом было сказано еще многое, однако ничего вразумительного о беспокоящей американцев проблеме иммиграции, которая, напомним, является «коньком» Трампа, раскритиковавшего речь президента в свойственной ему манере.

Комментарии Трампа

Он увязал конфликт в Украине с тем, что Путин не уважает Байдена, и именно поэтому начал военную операцию. В соцсети Truth Social кандидат от республиканцев, в частности, написал: «Этого (войны в Украине) никогда бы не произошло при администрации Трампа, и за четыре года (президентства последнего) ее не было. … Байден не противостоял Путину, он подарил Путину Украину».

Днями раньше Трамп заявил, что мир смеется над США, называет их «посмешищем», и мировые лидеры, с которыми он общается, «не могут поверить в то, что случилось» с государством, то есть – США.

Обращение Байдена к Конгрессу Трамп назвал позором для Америки: «Это была худшая речь, которая когда-либо произносилась; … она наполнена гневом и лишена сострадания»; она «безмозглая и безответственная». Ну и, утверждает Трамп, Байден лжет по всем основным программным пунктам, не желает решать проблему южной границы и хочет наводнить США иммигрантами.

Между тем проблема эта уже вопит: опрос CNN показал, что лишь 30 % американцев одобряют действия Байдена, а 79% считают, что ситуация на границе создала «опасный кризис».

Собственно, кризисная ситуация в США обусловлена не только иммиграционным вопросом, но и рядом других факторов: достаточно хорошо проанализировать хотя бы выдержки из речи Байдена, в том числе, не приведенные в этом материале. А предвыборная обстановка только углубляет этот кризис – здоровой ее считать никак нельзя, хотя когда речь идет о выборах в «неправильных» для Запада странах, они критикуют их жестко, чаще – несправедливо, и даже отказываются признавать их результаты.

«А судьи кто?». Это уже классика.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az