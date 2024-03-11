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Минтранс признал проблемы с дорожной разметкой в Азербайджане

Минтранс признал проблемы с дорожной разметкой в Азербайджане

У нас существуют проблемы с дорожными знаками и дорожной разметкой.

Об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов сказал на общественных слушаниях, проводимых в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Заместитель министра отметил, что у страны не было национальных стандартов:

«В настоящее время проводится работа по дорожным знакам и разметке по этому стандарту. Мы смогли принять эти стандарты в ноябре прошлого года. На трехполосной дороге, особенно во время пробок, автомобили движутся по шести полосам, что усугубляет пробки. Прежде всего, на всех основных дорогах Баку будут установлены дорожные знаки с правильными экспертными заключениями. Если дорожная разметка нанесена неправильно, то мы не сможем получить желаемый результат».

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