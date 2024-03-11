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Депутаты выступают за строительство метро из Сумгайыта в Баку

Депутаты выступают за строительство метро из Сумгайыта в Баку

Должна быть построена метростанция между Сумгайытом и Баку.

Об этом заявил депутат Фазаил Агамалы на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат отметил, что больше всего заторов также на дороге в сторону Садаракского рынка, поэтому в направлении Локбатана было бы хорошо построить станцию метро.

Как отметил депутат Али Масимли, пробки на дороге Баку-Сумгайыт, где водители теряют по 2 часа утром и вечером, плохо сказываются на психике людей.

«Мне кажется, что это чрезвычайно серьезный вопрос. Эти люди через какое-то время подхватят минимум 5-7 заболеваний», – сказал депутат.

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