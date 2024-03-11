Европейский инвестбанк выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро

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Европейский инвестиционный банк (EIB) выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро.

Согласно информации, кредитная линия выделена в рамках инициативы сотрудничества с субъектами малого и среднего бизнеса в странах Кавказа (MSME), передает АПА.

Отмечено, что проект предоставит этот ресурс микро-, малым и средним предприятиям, которые в настоящее время испытывают трудности с доступом к финансированию. Ранее EİB выделил кредитную линию в размере 10 млн. евро для финансирования малого и среднего бизнеса в Грузии.

Таким образом, портфель Европейского инвестиционного банка по Азербайджану после 2013 года достиг по 5 проектам 110 млн. евро.