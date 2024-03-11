С завтрашнего дня на территорию у станции «28 Мая» въезд на автомобилях будет запрещен |
Начался месяц Рамазан |
Уволен главком ВМФ России |
Папа Франциск солидарен с мусульманами |
В ЕИБ подсчитали сумму, необходимую для восстановления Украины |
Ниджат Гусейнов разгромил Гарбояна (фото) |
ХАМАС призвал к формированию временного палестинского национального правительства |
Пакистанский эксперт: Красота города Шуша завораживает |
Снимки последствий удара ВСУ по российскому авиазаводу (обновлено, фото) |
Главное Экономика

Европейский инвестбанк выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро

Европейский инвестбанк выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро

Европейский инвестиционный банк (EIB) выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро.

Согласно информации, кредитная линия выделена в рамках инициативы сотрудничества с субъектами малого и среднего бизнеса в странах Кавказа (MSME), передает АПА.

Отмечено, что проект предоставит этот ресурс микро-, малым и средним предприятиям, которые в настоящее время испытывают трудности с доступом к финансированию. Ранее EİB выделил кредитную линию в размере 10 млн. евро для финансирования малого и среднего бизнеса в Грузии.

Таким образом, портфель Европейского инвестиционного банка по Азербайджану после 2013 года достиг по 5 проектам 110 млн. евро.

Теги:
Из этой рубрики
Европейский инвестбанк выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро
Экономика

Европейский инвестбанк выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро

2024/03/11, 11:28
Австралийские фермеры вынуждены вырубать виноградники
Экономика

Австралийские фермеры вынуждены вырубать виноградники

2024/03/10, 23:49
Американский экономист настаивает на прекращении поставок из ЕС в Армению
Экономика

Американский экономист настаивает на прекращении поставок из ЕС в Армению

2024/03/10, 22:18
Индия создает воздушный коридор в Армению
Экономика

Индия создает воздушный коридор в Армению

2024/03/10, 21:34
Атаки хуситов в Красном море подняли спрос на маршрут через Россию
Экономика

Атаки хуситов в Красном море подняли спрос на маршрут через Россию

2024/03/10, 20:52
В ЕИБ подсчитали сумму, необходимую для восстановления Украины
Экономика

В ЕИБ подсчитали сумму, необходимую для восстановления Украины

2024/03/10, 19:47
Индия достигла соглашения с ЕАСТ
Экономика

Индия достигла соглашения с ЕАСТ

2024/03/10, 19:32
Токаев: Азербайджан добился успехов в продвижении «зеленой» повестки
Экономика

Токаев: Азербайджан добился успехов в продвижении «зеленой» повестки

2024/03/10, 10:42
Токаев: Растет роль Азербайджана и Казахстана в продвижении трансконтинентальной торговли
Экономика

Токаев: Растет роль Азербайджана и Казахстана в продвижении трансконтинентальной торговли

2024/03/10, 10:32