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С завтрашнего дня на территорию у станции «28 Мая» въезд на автомобилях будет запрещен

С завтрашнего дня на территорию у станции «28 Мая» въезд на автомобилях будет запрещен

Согласно решению Координационного совета по транспорту, с завтрашнего дня доступ частных автомобилей на территорию около метростанции «28 мая» будет закрыт.

Об этом на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, передает АПА.

Заместитель министра сказал, что частным автомобилям будет запрещен въезд на эту территорию: «Общественность будет проинформирована об этом завтра».

Это решение не будет распространяться на пассажирские автобусы.

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