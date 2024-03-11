Услышат ли в Ереване предупредительный звонок из Баку?

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Восстановление в сентябре прошлого года суверенитета и целостности Азербайджана в Карабахской части государства решило самую главную задачу последних 35 лет. Карабахское сердце, насильно вырванное из тела нашего народа, возвращено на место, реимплантировано в организм, и теперь Родина дышит, что называется, полной грудью. Однако кража, начавшаяся в конце 1980-х годов и завершившаяся ликвидацией её последствий в прошлом году, к сожалению, эхом отразилась и на других частях Азербайджана.

В общем потрясении были потеряны, хоть и временно и не в таком большом масштабе, некоторые периферийные части тела, которые, если продолжить аллегорический ряд, то рискнем их назвать «пальцами конечностей». Таковыми были несколько эксклавов и неэксклавных сёл, расположенных отдалённо от основного, карабахского театра военных действий. Для констатации полного восстановления территориальной целостности бывшей Азербайджанской ССР (а мы сознательно используем эту категорию, потому как, помимо территориальной целостности бывшего Советского Азербайджана, есть еще и таковая Азербайджанской Демократической Республики, и территории двух республики далеко не идентичны) остается теперь добиться тем или иным способом освобождения и этих оккупированных эксклавов и приграничных сел.

Данный вопрос, наряду с общей делимитацией государственной границы, открытием региональных коммуникаций по букве и духу 9-го пункта Трехстороннего заявления, инвентаризацией законодательной базы Республики Армения на предмет содержания в ней элементов территориальных претензий к Азербайджану, решением вопросов гуманитарного характера (таких как передача карт минных полей и захоронений, а также информации о пропавших без вести лицах), обязательным признанием Арменией и принесением ею Азербайджану официальных извинений за совершенные ее военными преступлений в населенных пунктах Ходжалы, Гарадаглы, Малыбейли, Гушчулар, Агдабан, Мешали, Баганис-Айрым и др., необходимо вплоть до их выполнения сохранять в списке условий для подписания мирного соглашения.

В минувшую неделю на условной границе Армении и Азербайджана состоялась очередная, уже седьмая по счету встреча комиссий по делимитации на уровне вице-премьеров двух стран. Стороны представляли Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. Стороны обменялись мнениями по вопросам делимитации и начали согласование проекта Положения «О совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». Также были обсуждены проекты инструкций о порядке проведения работ по делимитации. Стороны договорились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности делимитационных комиссий и определить дату и место проведения очередного заседания.

Это, что касается протокольной части пресс-релиза по итогам заседания. Однако куда интереснее было то, что последовало сразу после публикации формального сообщения. Офис вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, который, как мы уже отметили, возглавляет государственную комиссию по делимитации с Арменией, заявил, что в рамках процесса делимитации необходимо будет решить вопрос освобождения четырех эксклавных азербайджанских сел — Юхары Аскипара, Кярки, Софулу и Бархударлы. Но при этом неэксклавные оккупированные сёла Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы подлежат немедленному освобождению!

С одной стороны, это требование является естественным. Раз оккупировал, то будь любезен, освобождай по-добру, по-здорову, тем более, что никакой разницы между некогда оккупированными селами в Карабахе и таковыми в Газахе в восприятии любого азербайджанца нет. Однако с другой стороны, данное заявление прозвучало с некоторой долей решительности, и от него немного «попахивает» предупреждением. В отношении газахских неэксклавных территорий никогда прежде с таким твердым тоном официальные лица Азербайджана не выступали. И вот теперь этот тон прозвучал.

Не ведаем, почувствовали ли его в соседней Армении. Если нет, то очень жаль. На слух азербайджанских наблюдателей предупреждение послышалось довольно ясно. Притупление органов чувств армянских политиков может дорого обойтись их стране. Это нужно понимать. Оккупация этих сел временна, ей придет конец, в этом нет никаких сомнений. Зачем же в таком случае доводить дело до очередной спецоперации и новых могил в Елаблуре?!

Зухраб Дадашов