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Макрон посетит Киев

Макрон посетит Киев

Президент Франции Эмманэль Макрон отправится с визитом в Киев в ближайшие недели.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении уточнили, что об этом решении объявили после телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в воскресенье, 10 марта.

Лидеры двух стран подтвердили стремление к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений.

Накануне о том, что Макрон в ближайшее время посетит Украину сообщил на своей странице в соцсети X украинский президент.

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