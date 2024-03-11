USAID выгоняют и из Африки

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Предвзятость, наглость и самодурство Саманты Пауэр ведет к полному краху USAID – гражданского подразделения ЦРУ, которое в течение более чем 60 лет США медленно, но уверенно внедряли во все страны под «соусом» гуманитарной помощи. После позорного изгнания из Азербайджана очередной страной, решившей избавиться от «назойливой» помощи американцев, становится Зимбабве, которая депортировала сотрудников USAID.

Посол Зимбабве в США Тадеус Тафиреньика Чифамба обвинил Агентство США по международному развитию во вмешательстве в демократические процессы в стране, назвав работу USAID в области прав человека и управления «грубым нарушением» суверенитета Зимбабве.

«Сотрудники USAID задавали людям такие вопросы, как: почему оппозиция проиграла после того, как мы оказали вам такую большую поддержку?» -заявил посол прессе, имея в виду национальные выборы в Зимбабве в августе прошлого года.

Отметим, что в феврале власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Между тем деятельность USAID – это явная попытка спровоцировать смену режима. Очень знакомо, не так ли? Но, судя по всему, даже позорные разоблачения Саманты Пауэр и истиной задачи USAID не остановят алчных американцев, которые греют руки на конфликтах и дестабилизации. Однако радует пробуждение стран, которые, наконец, поняли истинную суть гражданского подразделения ЦРУ.

Рамелла Ибрагимхалилова