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Азербайджанский боксер Сархан Алиев одержал победу над армянином

Азербайджанский боксер Сархан Алиев одержал победу над армянином

Азербайджанский боксер Сархан Алиев вышел на очередной поединок в рамках I Всемирного квалификационного олимпийского турнира в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Выступающий в весовой категории 71 кг призер чемпионата мира в 1/8 финала одержал убедительную победу над представителем Армении Гургеном Мадояном – 3:2 (28:29, 28:29, 29:28, 29:28, 30:27), передает Report.

Эта победа обеспечила Сархану Алиеву выход в 1/4 финала. В случае победы в 1/4 финала, Алиев получит лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Соперником азербайджанского боксера станет представитель Казахстана Асланбек Шымбергенов.

Поединки в 1/4 финала пройдут сегодня.

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