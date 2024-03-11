Орбан рассказал об обещании Трампа в связи с Украиной

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Экс-президент США Дональд Трамп обещал, что не будет давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

«Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец. Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит — ред.). И тогда эта война закончится», — сказал Орбан в интервью телеканалу М1.

Для всего мира было бы лучше, чтобы Трамп вернулся в Белый дом, потому что во время его президентства на Ближнем Востоке и в Украине не было конфликтов, заявил Орбан сразу после встречи в Мар-а-Лаго.

«Президент Трамп был президентом мира. Он пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир в Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США. Мы согласились, что мир будет тогда, когда найдутся мировые лидеры, которые хотят мира. Я горжусь тем, что Венгрия входит в число этих стран», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети.