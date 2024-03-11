Байден заявил об «ужасающем» всплеске ненависти к мусульманам в США

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Всплеск насилия и ненависти по отношению к мусульманам наблюдается на территории Соединенных Штатов.

Об этом заявил американский президент Джо Байден по случаю наступления Рамадана, передает ТАСС.

«Здесь, у себя дома, мы наблюдаем ужасающий всплеск ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам. Исламофобии нет места в Соединенных Штатах – стране, основанной на свободе вероисповедания и построенной на вкладе иммигрантов, в том числе мусульманских иммигрантов. Моя администрация разрабатывает первую в истории Национальную стратегию по борьбе с исламофобией и связанными с ней формами предубеждений и дискриминации, чтобы противостоять ненависти к мусульманам, сикхам, выходцам из Южной Азии и арабским общинам Америки, где бы она ни проявлялась», – отметил глава государства в письменном заявлении.

По его словам, «война в Газе причинила ужасные страдания палестинскому народу». «Погибли более 30 тыс. палестинцев, большинство из которых – мирные жители, включая тысячи детей». Кроме того, продолжил американский лидер, «около 2 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате войны, многие из них остро нуждаются в пище, воде, лекарствах и жилье». «Мы будем продолжать работать с Израилем над увеличением объемов поставок [гуманитарной помощи] по суше, настаивая на том, чтобы он способствовал расширению маршрутов и открыл больше пропускных пунктов, чтобы доставить больше помощи большему числу людей», – подчеркнул президент США.

«Пока мы доставляем в Газу больше жизненно важной помощи, Соединенные Штаты будут продолжать непрерывную работу по установлению незамедлительного и устойчивого прекращения огня как минимум на шесть недель в рамках сделки по освобождению заложников. И мы продолжим работу по построению долгосрочного будущего стабильности, безопасности и мира. Это включает в себя урегулирование на основе принципа сосуществования двух государств, чтобы обеспечить палестинцам и израильтянам равные возможности для свободы, достоинства, безопасности и процветания. Это единственный путь к прочному миру», – отметил Байден.