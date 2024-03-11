В России хотят выслать мигрантов, работающих не по профилю

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Министерство труда РФ подготовило законопроект, в котором предлагается обязать мигрантов покинуть территорию Российской Федерации, если они не будут работать по профилю.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Речь о гражданах, приехавших по оргнабору. Если они откажутся работать на пригласивших их предприятиях — например, вместо стройки пойдут в курьеры, — им придется покинуть Россию за 15 дней.

Также, чтобы устроиться на работу, иностранцам будет необходимо получить специальный документ, подтверждающий право на временную трудовую деятельность у конкретного работодателя. Инициативу уже поддерживают в Госдуме, где предлагают оставить для въезжающих в РФ трудовых мигрантов только систему целевого набора.