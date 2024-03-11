Захарова отвергает «миротворческую роль» Франции в Карабахе

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Франция после провала своей политики в Африке переключилась на Южный Кавказ и сейчас стремится изображать миротворца в Карабахе.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Захаровой, эта политика «к миротворчеству не имеет никакого отношения».

«Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», — подчеркнула представитель МИД РФ.