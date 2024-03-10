Австралийские фермеры вынуждены вырубать виноградники

129 Просмотров

В мире наблюдается переизбыток винной продукции, из-за чего фермеры испытывают трудности, например, в Австралии они избавляются от виноградников, пишет Bloomberg.

Австралийский виноградарь Тони Таунсенд в прошлом году уничтожил половину своего виноградника площадью 14 га в Риверлэнде на юге страны. По его словам, сохранив его, он бы потерял 35 тыс. австралийских долларов ($23 тыс.). В дальнейшем Таунсенд собирается полностью прекратить винодельческий бизнес, поскольку это «экономически нежизнеспособно».

«Многие люди не видят будущего в винодельческой промышленности», — сказала главный исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine, представляющей производителей вина в регионе, Линдалл Роу. Согласно опросам группы, четверть виноделов в ближайшие три года намерена свернуть бизнес.