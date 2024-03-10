Де Ниро раскритиковал Трампа, в ответ экс-президент оскорбил актера

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Актер Роберт Де Ниро выступил с резкой критикой вероятного кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время ток-шоу на канале HBO, The Hill.

«Этот парень – настоящий монстр… Я не понимаю этого», – сказал Де Ниро, комментируя опросы, показывающие, что лидер Республиканской партии опережает президента Байдена. Он также добавил, что Трамп является «подлым, неприятным, ненавистным человеком».

Актер заявил, что откажется от любой роли, которая потребует от него изображать Трампа, потому что «не видит в нем ничего хорошего».

«Ничего. Абсолютно ничего, ничего, что можно было бы в нем исправить», – сказал Де Ниро.

Он предупредил, что вторая администрация Трампа будет «опасной», намекая на риторику бывшего президента.

«Произойдут вещи, которые никто из нас не может себе представить. То, что происходит при такой диктатуре, о которой он говорит. Давайте поверим ему на слово. Ведь он социопат, психопат, злобный нарцисс», – добавил он.

Трамп ответил Де Ниро в посте на Truth Social, назвав комментарии актера «глупыми».

«У Роберта Де Ниро неизлечимый случай синдрома Трампа. Такой тупой парень с низким уровнем IQ!», – написал он.