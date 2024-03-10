Ливни затопили дом в Гобустане, понадобилась помощь спасателей (видео)

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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отвели сточные воды из затопленного после ливня дома в Гарадагском районе Баку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Было отмечено, что на горячую линию «112» министерства поступила информация о затоплении частного жилого дома и двора в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку из-за сильных дождей.

«В связи с полученной информацией немедленно были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны. В результате принятых мер был обеспечен отвод воды из затопленных мест, также были осуществлены необходимые мероприятия для обеспечения безопасности», – отметили в МЧС.

