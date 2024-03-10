Профессор Рэймонд Тарас: Шуша развивается и расцветает

Вернуться в Шушу, исследовать ее природную красоту – несомненно, это надо делать вновь и вновь.
Об этом сказал профессор политики Тулейнского университета в Новом Орлеане Рэймонд Тарас.
«Я был бы рад вернуться сюда летом, чтобы подробнее ознакомиться и насладиться красотой города. Мне также очень интересно увидеть, какие изменения произошли в Шуше. Это было бы удивительно, вновь оценить, как Шуша развивается и расцветает. Исходя из моего опыта, я уверен, что город обещает стать еще более привлекательным местом», – приводит «Репорт» его слова.
Профессор выразил радость, что Шуша избрана культурной столицей мусульманского мира, и особо подчеркнул важность этого события в истории страны.