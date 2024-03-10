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Канада и Швеция возобновили выплаты БАПОР

Канада и Швеция возобновили выплаты БАПОР

Оттава и Стокгольм возобновляют финансовую поддержку палестинского агентства ООН (БАПОР). МИД Израиля назвал такое решение «серьезной ошибкой», пишет РИА Новости.

Канада и Швеция объяснили возобновление финансирования тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Стокгольм выделит БАПОР €17,7 млн, дотации Оттавы пока не раскрывались.

Министр международного развития Канады Ахмед Хусейн заявил, что финансирование будет поступать в БАПОР, пока ведется расследование в отношении некоторых членов этой структуры. Израиль призвал правительства обеих стран отозвать свое решение и не поддерживать организацию, в которую, как считают израильские власти, входят сотни боевиков ХАМАС.

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