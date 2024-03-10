В Мингячевире убита 37-летняя женщина, задержан ее экс-муж (обновлено)

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22:01 В Мингячевире по подозрению в убийстве 37-летней женщины задержан ее бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан бывший муж женщины Мирзоев Джейхун Омар оглу 1979 года рождения, подозреваемый в совершении уголовного преступления.

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21:45 В Мингячевире совершено убийство 37-летней женщины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что 10 марта около 17:30 в полицию поступила информация о смерти Айтен Сарван гызы Мамедовой (1987 г.р.) от полученных ножевых ранений в одном из домов в городе Мингячевир.

«Сотрудники полиции принимают меры по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления», – добавили в пресс-службе.