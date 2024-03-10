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Американский посол в Турции указал на проблему в переговорах по F-35

Американский посол в Турции указал на проблему в переговорах по F-35

Приобретенные Турцией российские зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400 по-прежнему являются проблемным вопросом в отношениях Анкары и Вашингтона в контексте реализации проекта истребителей F-35. Об этом посол США в Турции Джефф Флейк заявил в эфире телеканала NTV.

По его словам, вопрос об этих самолетах поднимался в ходе мартовского визита главы турецкого МИДа Хакана Фидана в Соединенные Штаты.

«Как говорилось и ранее, С-400 остаются проблемой. Мы хотим найти решение. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд ранее выдвигала свои предложения на этот счет. Мы хотим решить эту проблему, но пока не добились успеха», – сказал американский дипломат.

Также он заявил о наличии разногласий между двумя странами по сирийским темам. Он отметил, что «Турция является важным союзником в войне против «Исламского государства».

«Турция и Америка не всегда имеют единые позиции по вопросам в Северной Сирии, но наши страны ищут варианты сотрудничества по другим темам, чтобы обеспечить мир в регионе и положить конец ИГ», – продолжил Флейк.

Он также заявил, что в последние месяцы отношения между США и Турцией улучшились. Вместе с тем посол сказал, что у двух стран появились новые общие темы для диалога.

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