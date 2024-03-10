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Индия достигла соглашения с ЕАСТ

Индия достигла соглашения с ЕАСТ

Индия и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве. Церемония состоялась в Нью-Дели.

«Это знаменательное событие. Подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Европейской ассоциацией свободной торговли знаменует собой кульминацию почти 15-летней напряженной работы, огромной энергии и усилий», – сказал в ходе церемонии министр торговли и промышленности, по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения Индии Пиюш Гоял.

Министр заверил, что «Индия окажет всю возможную поддержку странам-участницам и будет способствовать промышленности и бизнесу не только в достижении поставленных целей, но и в выходе за их рамки». «Пусть это соглашение ознаменует начало новой главы на пути наших стран к процветанию», – добавил он.

Соглашение направлено на увеличение торговых и инвестиционных потоков, создание рабочих мест и экономическое развитие. Ожидается, что оно приведет к притоку инвестиций на сумму $100 млрд из блока четырех стран ЕАСТ в Индию в течение следующих 15 лет.

Страны ЕАСТ рассматривают возможность инвестирования в совместные предприятия в таких областях, как фармацевтика, особенно медицинское оборудование, в сферах химической и пищевой промышленности, а также в машиностроении.

По словам индийских чиновников, торговый договор с ЕАСТ также снизит торговый дефицит Индии с этим блоком. Экспорт Индии в страны ЕАСТ в 2023 году составил $1,87 млрд. Преобладали такие товары, как химикаты, фармацевтические препараты, одежда и жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни. В 2023 году из стран ЕАСТ было импортировано в Индию товаров на $20,45 млрд.

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