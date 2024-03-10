Армяне убили в США 96-летнюю старушку

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Американское СМИ The Sacramento Bee сообщило об аресте троих мужчин, включая двоих армян по делу о заказном убийстве 96-летней Вайолет Эвелин Альбертс.

По словам представителей полиции Калифорнии, до того, как 96-летняя вдова была убита, она готовилась испечь печенье к своему предстоящему дню рождения. Работница по уходу за Альбертс нашла женщину мертвой в ее доме в Монтесито 27 мая 2022 года, сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.

В настоящее время трое мужчин арестованы в связи со смертью Альбертс, согласно заявлению полиции, это «схема заказного убийства».

По словам шерифа округа Санта-Барбара, двое подозреваемых, Рикардо Мартин Дель Кампо и Генри Ростомян обвиняются в том, что они обыскивали дом Альбертс за три дня до ее убийства.

Ростомян и Мартин Дель Кампо содержатся под стражей без права внесения залога по обвинению в убийстве и сговоре с целью убийства в связи со смертью Альбертс, сообщили в полиции.

Третий обвиняемый, 58-летний Гарри Басмаджян, находящийся под федеральным арестом по другому обвинению, перенес «опасную для жизни неотложную медицинскую операцию, которая сделала его полностью нетрудоспособным с мрачным прогнозом».

В связи с убийством женщины по обвинению в мошенничестве летом 2022 года была арестована также Полин Макарено, которая, согласно заявлению полиции, воспользовалась беспомощным состояние пожилой женщины и организовала «серию транзакций, включая подделку документов и создание мошеннических организаций с целью незаконного получения контроля над активами Альберта».