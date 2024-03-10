Пакистанский эксперт предрек Шуше статус популярного турнаправления

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Город Шуша в ближайшем будущем станет популярным туристическим направлением.

Об этом заявил пакистанский эксперт, директор центра политических исследований (Policy Research Centre, PRC) Ахсан Хамид Дуррани.

«Еще будучи подростком, я интересовался изучением армяно-азербайджанского конфликта и проблемой оккупации Арменией Карабахского региона Азербайджана. И сегодня посетив эти места, мне больно видеть, как за время оккупации Армения уничтожила душу Карабаха – город Шушу. Но я также искренне рад видеть, как Азербайджан восстанавливает все разрушенное: восстановляются религиозные объекты, реконструируются учебные и культурные заведения, жилые здания», – приводит «Репорт» его слова.

Ахсан Хамид Дуррани выразил надежду на частые визиты в город Шуша.