Ниджат Гусейнов разгромил Гарбояна |
Пакистанский эксперт: Красота города Шуша завораживает |
Снимки последствий удара ВСУ по российскому авиазаводу (обновлено, фото) |
Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если… |
Медведев оскорбил Байдена, назвав лидера США «редким идиотом» (видео) |
Азербайджанский телеканал взял интервью у Араика Арутюняна (видео) |
Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео) |
В Баку девочка погибла, упав с 12-го этажа |
Иранский корабль содействует ударам хуситов? |
Главное Мнения

Профессор из США отметила важность конференции по исламофобии

Профессор из США отметила важность конференции по исламофобии

Проходящая в Баку конференция по исламофобии важна для академиков, работающих над защитой мусульманских меньшинств от притеснений и дискриминации.

Об этом заявила профессор юридического факультета Рутгерского университета США Сахар Азиз.

«Конференция по исламофобии особенно важна для ученых, работающих над защитой мусульманских меньшинств от притеснений и дискриминации путем информирования общественности о такой реальной проблеме в странах Запада и Европе, как исламофобия. Мы хотим, чтобы к мусульманам и исламу относились также, как и к другим конфессиям», — сказала Сахар Азиз (цитата по АПА).

Профессор подчеркнула, что визит в Шушу пробудил у нее желание изучать историю Азербайджана.

«Визит в Шушу был замечательным. Я здесь впервые. Меня очень впечатлила красота города, его история. Я хочу больше узнать об Азербайджане и Шуше», – сказала она.

Теги:
Из этой рубрики
Кавтар Наджиб: Шуша обладает большой исторической и культурной ценностью
Мнения

Кавтар Наджиб: Шуша обладает большой исторической и культурной ценностью

2024/03/10, 18:13
Пакистанский эксперт предрек Шуше статус популярного турнаправления
Мнения

Пакистанский эксперт предрек Шуше статус популярного турнаправления

2024/03/10, 18:07
Профессор из США отметила важность конференции по исламофобии
Мнения

Профессор из США отметила важность конференции по исламофобии

2024/03/10, 17:28
Пакистанский эксперт: Красота города Шуша завораживает
Мнения

Пакистанский эксперт: Красота города Шуша завораживает

2024/03/10, 17:16
Пакистанский эксперт: Мир должен увидеть последствия оккупации Арменией Карабаха
Мнения

Пакистанский эксперт: Мир должен увидеть последствия оккупации Арменией Карабаха

2024/03/10, 17:00
Коротченко: Защищать Армению будут Франция и Греция, флаг им в руки
Мнения

Коротченко: Защищать Армению будут Франция и Греция, флаг им в руки

2024/03/07, 20:56
Габрелянов: Единственный шанс Пашиняна - приползти к ногам Путина
Мнения

Габрелянов: Единственный шанс Пашиняна – приползти к ногам Путина

2024/03/06, 22:53
Марков: Армения становится главным предателем России
Мнения

Марков: Армения становится главным предателем России

2024/03/06, 21:25
Затулин обвинил Ереван в демонстративном разрыве связей с Москвой
Мнения

Затулин обвинил Ереван в демонстративном разрыве связей с Москвой

2024/03/06, 20:27