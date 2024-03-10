Профессор из США отметила важность конференции по исламофобии

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Проходящая в Баку конференция по исламофобии важна для академиков, работающих над защитой мусульманских меньшинств от притеснений и дискриминации.

Об этом заявила профессор юридического факультета Рутгерского университета США Сахар Азиз.

«Конференция по исламофобии особенно важна для ученых, работающих над защитой мусульманских меньшинств от притеснений и дискриминации путем информирования общественности о такой реальной проблеме в странах Запада и Европе, как исламофобия. Мы хотим, чтобы к мусульманам и исламу относились также, как и к другим конфессиям», — сказала Сахар Азиз (цитата по АПА).

Профессор подчеркнула, что визит в Шушу пробудил у нее желание изучать историю Азербайджана.

«Визит в Шушу был замечательным. Я здесь впервые. Меня очень впечатлила красота города, его история. Я хочу больше узнать об Азербайджане и Шуше», – сказала она.