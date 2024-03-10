Бангладешский дипломат: Строительные работы в Шуше вызывают восторг

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Строительные работы в Шуше вызывают восторг.

Об этом заявила посетившая город Шуша бангладешский дипломат Исмет Джахан, постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества (ОИС) при Евросоюзе.

«Я приехала в Шушу впервые. Строительно-восстановительные работы, проводимые в городе, а также в мечетях и Шушинской крепости, вызывают восторг. Посещение этого города стало для меня хорошим опытом с точки зрения знакомства с городом и разрушениями, вызванными оккупацией. Я верю, что во время следующего визита в этот город стану свидетелем большего прогресса», — сказала бангладешский дипломат (цитата по АПА).