Трамп: Путин знает, что президентом США является идиот

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Экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена «идиотом». По его словам, российский лидер Владимир Путин испытывает слабость американского лидера и потому угрожает миру ядерным оружием.

Об этом бывший президент Трамп заявил во время обращения к своим сторонникам в штате Джорджия.

«Если бы у вас был действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться», – заявил Трамп.

Также в своей речи Трамп обвинил Байдена в том, что он не может гарантировать США безопасность.