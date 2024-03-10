Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если… |
Медведев оскорбил Байдена, назвав лидера США «редким идиотом» (видео) |
Азербайджанский телеканал взял интервью у Араика Арутюняна (видео) |
Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео) |
В Баку девочка погибла, упав с 12-го этажа |
Иранский корабль содействует ударам хуситов? |
Токаев: Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний |
Токаев: Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести СОР29 |
Токаев: Азербайджан добился успехов в продвижении «зеленой» повестки |
Главное Мир

Над Лос-Анджелесом опустилось облако конопляного дыма (фото, видео)

Над Лос-Анджелесом опустилось облако конопляного дыма (фото, видео)

Лос-Анджелес накрыло огромным облаком конопляного дыма после пожара на крупной фабрике по переработке каннабиса. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Наркоторговцы выращивали марихуану в двухэтажном ангаре. Представитель городской пожарной службы пояснил, что пять лучших спасателей Лос-Анджелеса попали в больницу. Медики оказали им помощь, после чего выяснилось, что они просто надышались дымом каннабиса и потеряли сознание — с их здоровьем всё хорошо.

В настоящее время полицейские и сотрудники отдела по борьбе с наркотиками устанавливают личность владельца плантации. Кроме того, правоохранители изучают, как преступникам удавалось скрывать такие объёмы «производства».

Теги:
Из этой рубрики
Над Лос-Анджелесом опустилось облако конопляного дыма (фото, видео)
Мир

Над Лос-Анджелесом опустилось облако конопляного дыма (фото, видео)

2024/03/10, 16:27
Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если...
Мир

Боздаг: Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если…

2024/03/10, 16:18
Палестинские дети протестуют против ударов Израиля (фото)
Мир

Палестинские дети протестуют против ударов Израиля (фото)

2024/03/10, 15:46
В Танзании 9 человек скончались, отведав мяса черепахи
Мир

В Танзании 9 человек скончались, отведав мяса черепахи

2024/03/10, 15:13
Песков заговорил о личной безопасности Путина
Мир

Песков заговорил о личной безопасности Путина

2024/03/10, 13:43
Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео)
Мир

Десятки человек задержали в Турции по подозрению в подготовке терактов (видео)

2024/03/10, 13:27
13 женщин и детей погибли при ударе по лагерю палестинских беженцев
Мир

13 женщин и детей погибли при ударе по лагерю палестинских беженцев

2024/03/10, 12:32
Лондон поможет Еревану «перед лицом российских угроз»
Мир

Лондон поможет Еревану «перед лицом российских угроз»

2024/03/10, 12:17
Иранский корабль содействует ударам хуситов?
Мир

Иранский корабль содействует ударам хуситов?

2024/03/10, 11:23