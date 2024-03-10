Над Лос-Анджелесом опустилось облако конопляного дыма (фото, видео)

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Лос-Анджелес накрыло огромным облаком конопляного дыма после пожара на крупной фабрике по переработке каннабиса. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Наркоторговцы выращивали марихуану в двухэтажном ангаре. Представитель городской пожарной службы пояснил, что пять лучших спасателей Лос-Анджелеса попали в больницу. Медики оказали им помощь, после чего выяснилось, что они просто надышались дымом каннабиса и потеряли сознание — с их здоровьем всё хорошо.

В настоящее время полицейские и сотрудники отдела по борьбе с наркотиками устанавливают личность владельца плантации. Кроме того, правоохранители изучают, как преступникам удавалось скрывать такие объёмы «производства».