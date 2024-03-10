Сикорский указал на наличие войск НАТО в Украине

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Военнослужащие некоторых стран НАТО уже находятся на территории Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии на тему 25 лет членства Польши в Альянсе.

При этом он отказался называть конкретные страны, которые отправили своих военных в Украину, и сколько именно таких государств.

«В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны», – заявил министр.

Сикорский поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО в Украину. По его мнению, это «находчивый ход», который нарушит спланированный сценарий России.

«Мероприятие должно реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию. Поддерживаю инициативу президента Эммануэля Макрона», – сказал польский чиновник.

По его словам, нападением на Украину Россия показала, что она не может цивилизационно воспринять западные ценности и не может мирно сосуществовать со своими соседями, поэтому НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.