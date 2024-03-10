Песков заговорил о личной безопасности Путина

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Служба безопасности президента России Владимира Путина обеспечивает необходимый уровень защиты российского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео встречи Путина с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае. Российский лидер попробовал выращенные на предприятии помидоры.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», — сказал Песков в ответ на вопрос, представляла ли эта ситуация опасность для Путина.