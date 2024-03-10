Пожар на британском авианосце

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На авианосце HMS Queen Elizabeth, флагмане Королевского флота Великобритании, произошел небольшой пожар. Об этом сообщил UK Defence Journal со ссылкой на представителя флота.

«Незначительный изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен», — сказал собеседник издания. Член экипажа авианосца добавил, что погибших нет, есть незначительные повреждения судна.

Авианосец был пришвартован в порту Гленмаллен в Шотландии. Он прибыл туда 8 марта для выгрузки боеприпасов перед дальнейшим следованием в город Росайт в Шотландии для мелкого ремонта.

По данным The Daily Mail, пожар начался 9 марта в 23:50 по местному времени (03:50 10 марта бак.вр.). Шотландская пожарная служба и Военно-морской флот выясняют причину возгорания.