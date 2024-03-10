Кулеба: Страны Балтии одолеют Россию, но будут напоминать Бахмут и Авдеевку

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Страна Балтии в случае нападения России смогут победить. Но балтийские города будут выглядеть, как уничтожены российскими войсками Бахмут и Авдеевка.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ELTA.

Глава МИД уверен, что в случае нападения России на балтийские страны они будут защищаться по опыту и возможностям, а НАТО потребуется несколько дней, чтобы ответить.

«В конце концов, я думаю, НАТО победит. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Красивого Вильнюса не будет», – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что самый дешевый и безопасный способ избежать конфликта с РФ – это поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии. По его словам, Литва это понимает, потому активно поддерживает Украину.

«Другие делают вид, что могут этого избежать», – заявил министр.