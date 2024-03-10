Токаев: Потенциал ОТГ колоссален

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Казахстан и Азербайджан – основатели Организации тюркских государств. Инициативу по созданию структуры выдвинул Казахстан, а само соглашение было подписано на древней азербайджанской земле. С того момента прошло уже почти пятнадцать лет, и с тех пор наша общая организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене.

Об этом перед приездом в Азербайджан в интервью газете «Азербайджан» и информационному агентству АПА заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Трудно не согласиться с лидером Азербайджана в оценке исторической миссии Организации тюркских государств. Действительно, роль данного интеграционного объединения трудно переоценить. За относительно короткий в историческом разрезе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие.

Потенциал ОТГ колоссален. Вот только некоторые цифры: общая территория около 4,5 млн квадратных километров, совокупный ВВП – свыше 1,5 трлн долларов, население – больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 млрд долларов, а общий товарооборот тюркских стран с миром – порядка 1,3 трлн долларов. Все страны Организации уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях. Полагаю, что для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно.

Вселяет уверенность настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов, начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории.

В связи с этим не могу не отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, таких как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия. Они не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и вносят огромный духовный заряд в жизнь наших народов.

Парламентская ассамблея тюркcких государств (ТюркПА) – авторитетный международный орган, в котором происходит обмен опытом и аккумулируются передовые идеи по законотворчеству и развитию парламентской дипломатии.

Относительно недавно учрежденный Тюркский инвестиционный фонд призван создать высокоэффективную платформу по привлечению финансовых средств на оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, а также на реализацию совместных проектов с международными финансовыми институтами.

Говоря о сотрудничестве Казахстана и Азербайджана в рамках ОТГ, хотел обратить внимание на созвучие наших подходов к институциональному развитию Организации.

Наши страны являются участниками всех шести международных организаций тюркской направленности, и это самое яркое подтверждение того, что Астана и Баку видят вектор развития интеграции ОТГ в одном ключе.

В целях сближения наших братских народов приглашаем спортсменов из Азербайджана принять участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября текущего года», – заявил Токаев.