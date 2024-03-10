«Я немолод». Байден опубликовал предвыборный ролик (видео)

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Президент США Джо Байден обыграл в своем новом предвыборном ролике свой преклонный возраст.

«Смотрите, я немолод. И это не секрет. Но дело в том, что я знаю, как добиваться целей на благо американского народа», – с этих слов начинается видео.

В конце ролика эти слова с юмором обыгрываются. Режиссер просит его «снять новый дубль» и Байден произносит: «Смотрите, я молод, энергичен и красив».

В ролике также содержится критика в адрес главного оппонента Байдена. «Дональд Трамп считает, что работа президента заключается в заботе о Дональде Трампе», – говорит американский лидер.

