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Мощный взрыв и пожар на газопроводе в России (видео)

Мощный взрыв и пожар на газопроводе в России (видео)

В России на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области в ночь на 10 марта произошел взрыв, после чего вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Взрыв раздался этой ночью на Бобровском линейном производственном управлении (ЛПЗ) магистральных газопроводов, о чем появлялись сообщения в пабликах, и говорилось в российском издании «Муксун.ФМ», которое цитировало местного жителя.

Как пишет hantimansiysk.bezformata.com, в оперативных службах ХМАО подтвердить или опровергнуть сообщения местных жителей об инциденте «не удалось».

Вместе с тем, Shot обнародовал видео мощного пожара. Отмечалось, что ЧП произошло на газопроводе возле населенного пункта Лихма.

Также указывалось, что, по словам местных жителей, возле поселка была вспышка и возгорание. Пожар был достаточно мощный, и зарево и столб дыма якобы были видны «за несколько километров».

Впоследствии пресс-служба МЧС РФ проинформировала, что при взрыве на территории управления ЛПУ возле поселка Лихма никто не пострадал. В экстренных службах региона заверили, что участок «был безлюдным».

«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда уехали», – рассказали в пресс-службе российского МЧС.

Также чрезвычайники добавили, что на место происшествия выехали специалисты для выяснения всех обстоятельств чрезвычайного происшествия.

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