Президент Аргентины отменил повышение своей зарплаты после критики

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Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что отменит повышение своей зарплаты и зарплаты членов правительства после того, как оппозиционные депутаты обвинили исполнительную ветвь власти в двойных стандартах.

«Мне только что сообщили, что из-за указа, который был подписан экс-президентом Кристиной Киршнер в 2010 году и устанавливал, что на политических постах зарплата всегда должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, чиновникам нашего правительства автоматически была повышена зарплата. <…> Естественно, мы отменим этот указ и любые повышения, который были получены», – написал президент на своей странице в X.

В субботу оппозиционный депутат Виктория Толоса Пас сообщила в X, что в период с января по февраль зарплаты президента и министров правительства выросли на 48%. По словам законодателя, глава государства стал получать 6 млн песо ($6 700) в месяц. «Говоря о строгой экономии, Милей нам лжет», – написала она.