В Тегеране прошли армяно-иранские политические консультации

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В Тегеране состоялись политические консультации на уровне министерств иностранных дел Армении и Ирана.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном.

Официальный Тегеран подтвердил свою позицию в отношении уважения принципов суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ, а также в деле достижения мира в регионе.