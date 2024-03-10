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Главное Политика

В Тегеране прошли армяно-иранские политические консультации

В Тегеране прошли армяно-иранские политические консультации

В Тегеране состоялись политические консультации на уровне министерств иностранных дел Армении и Ирана.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном.

Официальный Тегеран подтвердил свою позицию в отношении уважения принципов суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ, а также в деле достижения мира в регионе.

 

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